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Зеленський анонсував
виплати ФОПам (відео)

Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:48

Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Про це Зеленський заявив в черговому відеозверненні.

Дивися повний текст Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:48

Володь, давай не цейво
nighthawk5
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