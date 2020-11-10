Про це Зеленський заявив в черговому відеозверненні.
Дивися повний текст Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео).
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:48
Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео)
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Дивися повний текст Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео).
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