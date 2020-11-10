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Зеленський анонсував
виплати ФОПам (відео)

Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:48

Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Про це Зеленський заявив в черговому відеозверненні.

Дивися повний текст Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео).
R2
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Володь, давай не цейво
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Побіг в Дію по 8000грн.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 03:07

Re: Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео)

100% попытаются еще и подкупить фопов - "мы вам посильную помощь 8000 грн, а вы взамен молчите насчет закона о РРО"
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:00

Адресная инфляция, лучше чем обыкновенная. Но будет понятно после завершения всего этого.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:19

Re: Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео)

Пострадавшие от КВД (карантин выходного дна) получат шиш с маслом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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