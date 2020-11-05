Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24".
Дивися повний текст У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в Україні.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 20:10
У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в Україні.
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:10
Да просто герои наши керманычи...... Здоровье нации!!!!!!!... )))
Экономика на второй план отходит..... А счас она на каком плане в таком состоянии??? Боюсь представить, что с ней будет когда она по их мнению на второй план уйдет.....
А если серьезно - то что они говорят, плохой знак..... Бюджет пуст.... И другого оправдания для удержания народа дома, а не на майдане они не видят.... Надеются на празднование Нового года, потом оттянуть пару недель, а там типа продлить...... Не ребятки, государством управлять это вам не гастроли..... Не поможет... К сожалению........ Похоже времени у них пару месяцев.....
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