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У Зеленського підтвердили
можливе введення локдауну в...

У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:10

У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Дивися повний текст У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:10

Да просто герои наши керманычи...... Здоровье нации!!!!!!!... )))
Экономика на второй план отходит..... А счас она на каком плане в таком состоянии??? Боюсь представить, что с ней будет когда она по их мнению на второй план уйдет.....

А если серьезно - то что они говорят, плохой знак..... Бюджет пуст.... И другого оправдания для удержания народа дома, а не на майдане они не видят.... Надеются на празднование Нового года, потом оттянуть пару недель, а там типа продлить...... Не ребятки, государством управлять это вам не гастроли..... Не поможет... К сожалению........ Похоже времени у них пару месяцев.....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:24

На Новый Год как пить дать.
p_a_l
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