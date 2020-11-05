Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24".
Дивися повний текст У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в Україні.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 20:10
У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в...
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Дивися повний текст У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в Україні.
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