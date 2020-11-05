Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24".
Дивися повний текст У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в Україні.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 20:10
У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в...
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Дивися повний текст У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в Україні.
Додано: Сер 25 лис, 2020 01:38
“Але коли приймаються подібні рішення, то очевидно, що питання, пов’язані з економікою, відразу йдуть на другий план, а на першому плані – питання здоров’я нації, населення”, – заявив Устенко.
Верю ! Именно поэтому в стране каждый год здорового населения становится меньше на 300 тыс.
Додано: Сер 25 лис, 2020 03:01
В бюджете мыши повесились,ещё локдаун,идиоты.Экономические последствия не подсчитает никто...
Додано: Сер 25 лис, 2020 08:54
Додано: Сер 25 лис, 2020 08:56
Кстати перед подписанием закона о продаже земли Зеленский выступал и говорил , что мы можем получить около 8 млрд. долл. от МВФ..... Сколько получили????? Воооот...
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