RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Зеленського підтвердили
можливе введення локдауну в...

У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:10

У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Дивися повний текст У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91372
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:24

На Новый Год как пить дать.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 15.02.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:29

Казна пустая, нужен локдаун))
Браво, отличный ход!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 225
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 01:12

хто їм дав мат моделі ?
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 05.11.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 01:38

“Але коли приймаються подібні рішення, то очевидно, що питання, пов’язані з економікою, відразу йдуть на другий план, а на першому плані – питання здоров’я нації, населення”, – заявив Устенко.

Верю ! Именно поэтому в стране каждый год здорового населения становится меньше на 300 тыс. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 03:01

В бюджете мыши повесились,ещё локдаун,идиоты.Экономические последствия не подсчитает никто...
Scotch
 
Повідомлень: 760
З нами з: 01.08.10
Подякував: 85 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:54

  straponesa написав:Казна пустая, нужен локдаун))
Браво, отличный ход!

Я вот такой же комментарий тут написал.... Так отчего то его уже сегодня нету.... Я только написал еще, что месяца два так можно протянуть будет ,а потом народ все равно скорее всего на улицу пойдет...
svetoch-10
 
Повідомлень: 372
З нами з: 21.12.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:56

Кстати перед подписанием закона о продаже земли Зеленский выступал и говорил , что мы можем получить около 8 млрд. долл. от МВФ..... Сколько получили????? Воооот...
svetoch-10
 
Повідомлень: 372
З нами з: 21.12.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
КСУ відкрив провадження у справі про штраф Зеленського
R2 » Сер 11 лис, 2020 11:17
8 368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 14:28
_hunter
Данило Гетманцев: введення касових апаратів підвищить...
R2 » Чет 05 лис, 2020 17:09
6 335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 14:32
katykons759
Степанов допустив введення карантину "вихідного дня" в...
R2 » Сер 04 лис, 2020 12:32
7 638
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 20:32
kogut4433

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.