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У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:54
Краще повний локдаун на 2 тижні, ніж оцей карантин вихідного дня від якого ніякого толку, а лише страждає сфера розваг.
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Rainbow
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:13
Rainbow написав:
Краще повний локдаун на 2 тижні, ніж оцей карантин вихідного дня від якого ніякого толку, а лише страждає сфера розваг
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Т.е. люди стали меньше толпиться в "местах розваг"? Но толку -- ніякого? -- ясно-понятно...
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_hunter
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