У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:54
Краще повний локдаун на 2 тижні, ніж оцей карантин вихідного дня від якого ніякого толку, а лише страждає сфера розваг.
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:13
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:29
_hunter
Ця сфера на межі банкрутства, а толку ніякого бо всі в Ашані перед касами зі щільністю як в метро, або на дискотеці, тому і толку від такого карантину вихідного дня мало - висновок, будуть посилювати, то нащо тягнути кота за я..ця?
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