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У Зеленського підтвердили
можливе введення локдауну в...

У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:54

Краще повний локдаун на 2 тижні, ніж оцей карантин вихідного дня від якого ніякого толку, а лише страждає сфера розваг.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:13

  Rainbow написав:Краще повний локдаун на 2 тижні, ніж оцей карантин вихідного дня від якого ніякого толку, а лише страждає сфера розваг.

Т.е. люди стали меньше толпиться в "местах розваг"? Но толку -- ніякого? -- ясно-понятно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:29

_hunter
Ця сфера на межі банкрутства, а толку ніякого бо всі в Ашані перед касами зі щільністю як в метро, або на дискотеці, тому і толку від такого карантину вихідного дня мало - висновок, будуть посилювати, то нащо тягнути кота за я..ця?
Rainbow
 
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