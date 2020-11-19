Податківці вирішили нагадати про штрафи за порушення роботи з РРО.
Дивися повний текст Штрафи за порушення роботи з РРО у 2020-2021 (інфографіка).
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Додано: Вів 24 лис, 2020 20:22
Штрафи за порушення роботи з РРО у 2020-2021 (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за порушення роботи з РРО у 2020-2021 (інфографіка).
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:22
Я представляю куда эти рро после нового года засунут одному хриплому иуде.
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