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Штрафи за порушення роботи з
РРО у 2020-2021 (інфографіка)

Штрафи за порушення роботи з РРО у 2020-2021 (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:22

Штрафи за порушення роботи з РРО у 2020-2021 (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Податківці вирішили нагадати про штрафи за порушення роботи з РРО.

Дивися повний текст Штрафи за порушення роботи з РРО у 2020-2021 (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:22

Я представляю куда эти рро после нового года засунут одному хриплому иуде.
p_a_l
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