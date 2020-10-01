Примірник «Детективного коміксу» №27 1939 року став найдорожчим в історії коміксом із Бетменом у головній ролі. Його продали на аукціоні за 1,5 мільйона доларів.
Дивися повний текст Перший комікс про Бетмена продали на аукціоні за рекордні $1,5 млн.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 20:29
Перший комікс про Бетмена продали на аукціоні за...
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Дивися повний текст Перший комікс про Бетмена продали на аукціоні за рекордні $1,5 млн.
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:29
Вот это я понимаю вложение. Кто то вложился в 10 центов чтобы через 80 лет получить в 15 миллионов раз больше.
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