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Перший комікс про Бетмена
продали на аукціоні за...

Перший комікс про Бетмена продали на аукціоні за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:29

Перший комікс про Бетмена продали на аукціоні за...

Пропонуємо до обговорення:
Примірник «Детективного коміксу» №27 1939 року став найдорожчим в історії коміксом із Бетменом у головній ролі. Його продали на аукціоні за 1,5 мільйона доларів.

Дивися повний текст Перший комікс про Бетмена продали на аукціоні за рекордні $1,5 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:29

Вот это я понимаю вложение. Кто то вложился в 10 центов чтобы через 80 лет получить в 15 миллионов раз больше.
p_a_l
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