Попри важкий фінансовий стан бюджету України, "Енергоатом" квапиться виконати доручення Президента Володимира Зеленського із добудови Хмельницької АЕС.
Дивися повний текст В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через добудову АЕС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:06
В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через добудову АЕС.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|