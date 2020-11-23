RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні можуть збільшити
вартість електроенергії через...

В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:06

В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через...

Пропонуємо до обговорення:
Попри важкий фінансовий стан бюджету України, "Енергоатом" квапиться виконати доручення Президента Володимира Зеленського із добудови Хмельницької АЕС.

Дивися повний текст В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через добудову АЕС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91372
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 03:19

https://youtu.be/BpkLYF6A3S4 да уж
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6455
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3020 раз.
Подякували: 1919 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 03:32

Re: В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через

хм, то почему чтобы загружать АЕС не снижают ночной тариф?
Diman
 
Повідомлень: 532
З нами з: 11.07.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:36

з “газпромівською” компанією Skoda JS анонсував співробітництво керівник “Енергоатому”
Трясця вашій матері. Невже немає інших компаній для добудови АЕС?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:09

Re: В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через

  0mage0 написав:Невже немає інших компаній для добудови АЕС?

Немає... все просрано..
Чому в статті мовчать про збільшення собівартості електроенергії через "Зелений тариф" та офшорних інвесторів?
Джон
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ціни на "коронавірусні" тести завищені в... 1, 2
R2 » Вів 24 лис, 2020 12:52
10 468
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 09:42
_hunter
Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС 1, 2
R2 » Вів 24 лис, 2020 16:59
14 964
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 08:50
misha_lviv
В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен 1, 2
R2 » Пон 23 лис, 2020 17:27
14 1100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 17:54
Luk_v

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.