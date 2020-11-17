За словами підприємця, за останні 20 років населення України скоротилося приблизно на 8 мільйонів осіб.
Дивися повний текст У найближчі 5 років я не бачу економічного зростання в Україні, - Хмельницький.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 22:27
У найближчі 5 років я не бачу економічного зростання в...
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Дивися повний текст У найближчі 5 років я не бачу економічного зростання в Україні, - Хмельницький.
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