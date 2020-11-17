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У найближчі 5 років я не бачу
економічного зростання в...

У найближчі 5 років я не бачу економічного зростання в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:27

У найближчі 5 років я не бачу економічного зростання в...

Пропонуємо до обговорення:
За словами підприємця, за останні 20 років населення України скоротилося приблизно на 8 мільйонів осіб.

Дивися повний текст У найближчі 5 років я не бачу економічного зростання в Україні, - Хмельницький.
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