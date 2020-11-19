Джойс сказав, що авіакомпанія розглядає можливість зміни своїх умов, щоб «просити людей зробити вакцинацію, перш ніж вони сядуть в літак».
Дивися повний текст Пасажирам потрібно буде пройти вакцинацію перед міжнародними рейсами - думка.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 02:58
Пасажирам потрібно буде пройти вакцинацію перед...
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Дивися повний текст Пасажирам потрібно буде пройти вакцинацію перед міжнародними рейсами - думка.
Додано: Сер 25 лис, 2020 02:58
Новая реальность наступает,дожили.Вот и принудительная вакцинация,или никуда не поедешь.
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