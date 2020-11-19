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Пасажирам потрібно буде
пройти вакцинацію перед...

Пасажирам потрібно буде пройти вакцинацію перед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 02:58

Пасажирам потрібно буде пройти вакцинацію перед...

Пропонуємо до обговорення:
Джойс сказав, що авіакомпанія розглядає можливість зміни своїх умов, щоб «просити людей зробити вакцинацію, перш ніж вони сядуть в літак».

Дивися повний текст Пасажирам потрібно буде пройти вакцинацію перед міжнародними рейсами - думка.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 02:58

Новая реальность наступает,дожили.Вот и принудительная вакцинация,или никуда не поедешь.
Scotch
 
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