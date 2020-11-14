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У Києві приватні ЖЕО заборгували
за тепло майже 6 млн...

У Києві приватні ЖЕО заборгували за тепло майже 6 млн...
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:58

У Києві приватні ЖЕО заборгували за тепло майже 6 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Попри те, що мешканці будинків за спожите тепло розраховуються з ними майже в повному обсязі та іноді не здогадуються, що їх будинок накопичує борги і ризикує лишитись без тепла.

Дивися повний текст У Києві приватні ЖЕО заборгували за тепло майже 6 млн грн: що робити мешканцям.
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