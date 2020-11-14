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У Києві приватні ЖЕО заборгували за тепло майже 6 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лис, 2020 08:58
Пропонуємо до обговорення:
Попри те, що мешканці будинків за спожите тепло розраховуються з ними майже в повному обсязі та іноді не здогадуються, що їх будинок накопичує борги і ризикує лишитись без тепла.
Дивися повний текст У Києві приватні ЖЕО заборгували за тепло майже 6 млн грн: що робити мешканцям
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Додано: Сер 25 лис, 2020 08:59
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