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Бізнес отримав доступних
кредитів на понад 13 млрд гривень

Бізнес отримав доступних кредитів на понад 13 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:00

Бізнес отримав доступних кредитів на понад 13 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Від моменту старту Програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки вже видали 5 813 позик на загальну суму в 13,458 мільярда гривень.

Дивися повний текст Бізнес отримав доступних кредитів на понад 13 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:00

Правильно пишите заголовки - Большой и ОООЧЕНЬ Большой бизнес получил доступных кредитов на свыше 13 млрд гривен - а все остальные.... - ну вы догадались.
d_s_n
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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