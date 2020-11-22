Від моменту старту Програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки вже видали 5 813 позик на загальну суму в 13,458 мільярда гривень.
Дивися повний текст Бізнес отримав доступних кредитів на понад 13 млрд гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:00
Бізнес отримав доступних кредитів на понад 13 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес отримав доступних кредитів на понад 13 млрд гривень.
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:00
Правильно пишите заголовки - Большой и ОООЧЕНЬ Большой бизнес получил доступных кредитов на свыше 13 млрд гривен - а все остальные.... - ну вы догадались.
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|