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Держдеп США почав процес
передачі влади Джо Байдену

Держдеп США почав процес передачі влади Джо Байдену
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:59

Держдеп США почав процес передачі влади Джо Байдену

Пропонуємо до обговорення:
В США начался процесс передачи власти команде Джо Байдена.

Дивися повний текст Держдеп США почав процес передачі влади Джо Байдену.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:59

Заседание коллегии выборщиков 14 декабря))) Это если все в судах хорошо будет.... Иннагурация в январе 2021 в районн 20-х чисел.... Опять же если все хорош... Какая передача власти????)))

Отето я понимаю всё по закону. хотя теперь понятно с кого пример берут во многих странах))
svetoch-10
 
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