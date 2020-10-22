В США начался процесс передачи власти команде Джо Байдена.
Дивися повний текст Держдеп США почав процес передачі влади Джо Байдену.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:59
Держдеп США почав процес передачі влади Джо Байдену
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держдеп США почав процес передачі влади Джо Байдену.
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:59
Заседание коллегии выборщиков 14 декабря))) Это если все в судах хорошо будет.... Иннагурация в январе 2021 в районн 20-х чисел.... Опять же если все хорош... Какая передача власти????)))
Отето я понимаю всё по закону. хотя теперь понятно с кого пример берут во многих странах))
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