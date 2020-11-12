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Кличко пояснив, чому масове
тестування на коронавірус...

Кличко пояснив, чому масове тестування на коронавірус...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:59

Кличко пояснив, чому масове тестування на коронавірус...

Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 23 листопада повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Дивися повний текст Кличко пояснив, чому масове тестування на коронавірус неможливе.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:59

А много в Киеве жителей, которые знают телефон своего семейного врача? Они же их не дают. А те кто давал - не обязаны отвечать на телефон, И связываются с пациентами на свое усмотрение.
metall_05
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