Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 23 листопада повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Дивися повний текст Кличко пояснив, чому масове тестування на коронавірус неможливе.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:59
Кличко пояснив, чому масове тестування на коронавірус...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко пояснив, чому масове тестування на коронавірус неможливе.
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:59
А много в Киеве жителей, которые знают телефон своего семейного врача? Они же их не дают. А те кто давал - не обязаны отвечать на телефон, И связываются с пациентами на свое усмотрение.
Додано: Сер 25 лис, 2020 10:17
Re: Кличко пояснив, чому масове тестування на коронавірус...
Кличко пояснив чому шастає без маски.
Mind the gap.
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