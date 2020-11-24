Ціни на електроенергію для домогосподарств в країнах ЄС в першій половині 2020 року склали 21,3 євро за 100 кВт/год.
Дивися повний текст Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в Україні і в ЄС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лис, 2020 10:38
Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в Україні і в ЄС.
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:03
Средняя зп в Польше 5700 злотых, думаю что 20евро за 100квт заплатить не проблема
|