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Ціни на електроенергію для
населення: скільки платять в...

Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:38

Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на електроенергію для домогосподарств в країнах ЄС в першій половині 2020 року склали 21,3 євро за 100 кВт/год.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:38

мне кажется, или кто-то забыл сравнить зарплаты?!
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:03

Средняя зп в Польше 5700 злотых, думаю что 20евро за 100квт заплатить не проблема
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:01

Как всегда врёмс.. Считаем в чашках кофе: Германия - средняя цена чашки кофе 2 евро или электрика - 15 чашек кофе, Украина - средняя цена кофе 15 грн, и электрика - 8,33 чашки кофе - для населения! А вот тут есть еще один нюанс - в Европе это цена для ВСЕХ, а у нас для юр.лиц "льгота" - всего 297грн за 100 квт/час или в чашках кофе 19,8 ! И ни как не получается 4.9 раза, а для населения меньше 2 раза, а с учетом что доход населения в Украине на порядок меньше чем в той же Германии, то сравнение в "кофе" более показательно.
d_s_n
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:09

Re: Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в.

в европе есть свои атомные станции и у них излишки електроенергии?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:38

1. Снова сравнивается средняя цена по ЕС, а нужно сравнивать у ближайших соседей Украины.
2. В цену ЕЕ входит и ЗП сотрудников, а у нас они далеко не европейские.
3. Качество предоставляемой услуги (соответствие технических характеристик и время аварийного отключения ЕЕ) - тоже не в пользу Украины.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:18

Враховуючи, що в них зарплати в середньому в 6-7 раз вищі, то це абсолютно адекватна ціна за електроенергію.
MrDime
 
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