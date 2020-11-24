Ціни на електроенергію для домогосподарств в країнах ЄС в першій половині 2020 року склали 21,3 євро за 100 кВт/год.
Дивися повний текст Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в Україні і в ЄС.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:38
Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в...
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Дивися повний текст Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в Україні і в ЄС.
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:03
Средняя зп в Польше 5700 злотых, думаю что 20евро за 100квт заплатить не проблема
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:01
Как всегда врёмс.. Считаем в чашках кофе: Германия - средняя цена чашки кофе 2 евро или электрика - 15 чашек кофе, Украина - средняя цена кофе 15 грн, и электрика - 8,33 чашки кофе - для населения! А вот тут есть еще один нюанс - в Европе это цена для ВСЕХ, а у нас для юр.лиц "льгота" - всего 297грн за 100 квт/час или в чашках кофе 19,8 ! И ни как не получается 4.9 раза, а для населения меньше 2 раза, а с учетом что доход населения в Украине на порядок меньше чем в той же Германии, то сравнение в "кофе" более показательно.
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:09
Re: Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в.
в европе есть свои атомные станции и у них излишки електроенергии?
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:38
1. Снова сравнивается средняя цена по ЕС, а нужно сравнивать у ближайших соседей Украины.
2. В цену ЕЕ входит и ЗП сотрудников, а у нас они далеко не европейские.
3. Качество предоставляемой услуги (соответствие технических характеристик и время аварийного отключения ЕЕ) - тоже не в пользу Украины.
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:18
Враховуючи, що в них зарплати в середньому в 6-7 раз вищі, то це абсолютно адекватна ціна за електроенергію.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:26
Газ был, электроэнергия была, ждем сравнение по воде Вот только накой и кому эти сравнения нужны ?
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:53
15 это что за кофе , где ? Цена на wog
Какой смысл сравнивать зарплаты и цены в ЕС и у нас, электроэнергия вырабатывается что кручением педалей что-ли ? Оборудование у них выходить дешевле, а обсуживающего персонала не много. Только они закладывают еще в цену зеленые веяния (не путать с Зе) и плановый ремонт, а у нас совковое работает пока не навернется. А средние зп у нас будут соизмеримые когда мы своими кривыми рученками научимся делать сопоставимые (в реальности лучше, т.к должен быть стимул покупать именно наше) соотношению цена-качество товар.
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:10
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