Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в...

Додано: Сер 25 лис, 2020 18:53

d_s_n написав: Украина - средняя цена кофе 15 грн Украина - средняя цена кофе 15 грн

15 это что за кофе , где ? Цена на wog30 грн, в маке также. Да, есть дешевле непонятно где, но и в Берлине за 1 евро в общепитах кофе можно найти. И да среднее - в ресторанах цена может уходить в небеса.Какой смысл сравнивать зарплаты и цены в ЕС и у нас, электроэнергия вырабатывается что кручением педалей что-ли ?Оборудование у них выходить дешевле, а обсуживающего персонала не много. Только они закладывают еще в цену зеленые веяния (не путать с Зе) и плановый ремонт, а у нас совковое работает пока не навернется. А средние зп у нас будут соизмеримые когда мы своими кривыми рученками научимся делать сопоставимые (в реальности лучше, т.к должен быть стимул покупать именно наше) соотношению цена-качество товар.