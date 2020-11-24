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Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:46
ssnet написав:
А у нас излишки исключительно потому что мутятся
У нас нет излишков по электроэнергии от АЭС.. у нас искусственно насильно продают потребителям "зеленую энергию" по 5,5+ грн/квт СЭС, от рыжего олигарха по ТЭС2,7+ грн/квт.. то что остается покрывают энергией от АЭС по 0,7 грн /квт.. а остатки от АЭС энергии это типа - излишки. У нас есть Слуги Олигархов которые продают нам дорогую энергию ТЭС СЭС ВИЭ... а дешевую АЭС и ГЭС отдают на фабрики/заводы "бедным" олигархам.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:09
на наші гроші це в середньому 7,23 грн за кіловат проти наших 1,4 грн. Але: частота відімкнень у нас вища в рази, ринку е/е поки немає (такого який вже є з газом) ну і таки рівень зарплат в нас не той. Там це виходить відносно недорого якщо порівнювати.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:22
demon0983886848 написав:
мне кажется, или кто-то забыл сравнить зарплаты?!
Зачем птицам деньги?
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