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Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:46
ssnet написав:
А у нас излишки исключительно потому что мутятся
У нас нет излишков по электроэнергии от АЭС.. у нас искусственно насильно продают потребителям "зеленую энергию" по 5,5+ грн/квт СЭС, от рыжего олигарха по ТЭС2,7+ грн/квт.. то что остается покрывают энергией от АЭС по 0,7 грн /квт.. а остатки от АЭС энергии это типа - излишки. У нас есть Слуги Олигархов которые продают нам дорогую энергию ТЭС СЭС ВИЭ... а дешевую АЭС и ГЭС отдают на фабрики/заводы "бедным" олигархам.
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Джон
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:09
на наші гроші це в середньому 7,23 грн за кіловат проти наших 1,4 грн. Але: частота відімкнень у нас вища в рази, ринку е/е поки немає (такого який вже є з газом) ну і таки рівень зарплат в нас не той. Там це виходить відносно недорого якщо порівнювати.
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nighthawk5
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:22
demon0983886848 написав:
мне кажется, или кто-то забыл сравнить зарплаты?!
Зачем птицам деньги?
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:04
MrDime написав:
Враховуючи, що в них зарплати в середньому в 6-7 раз вищі, то це абсолютно адекватна ціна за електроенергію.
А оборудование в Украине тоже можно купить в разы дешевле чем в ЕС? А то выручку с поправкой на доходы, а себестоимость без поправки на расходы? Хитрожэ получается.
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Dear_Sir
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Додано: Чет 26 лис, 2020 00:18
Dear_Sir написав:
А оборудование в Украине тоже можно купить в разы дешевле чем в ЕС?
А сколько новых АЭС или ТЭС или крупных ГЭС построили в Украине? Не пост-СССР а в Украине?
nighthawk5 написав:
на наші гроші це в середньому 7,23 грн за кіловат проти наших 1,4 грн
Начните с того сколько получает уборщица на АЭС Франции и у нас.. Это расходная статья.. А потом представье что во Франции стали платить "среднюю зарплату" в 10 000 грн.. и насколько эта экономия только на зарплате позволить снизить стоимость энергии французам с
nighthawk5 написав:
7,23 грн
до
nighthawk5 написав:
наших 1,4 грн
а потом проделайте то же но со стоимостью налогов и аренды земли... и так во всем.. и получите наши 1,68 кстати а не 1,4 грн...
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Джон
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Додано: Чет 26 лис, 2020 09:09
да при чем тут зарплаты до стоимости электроэнергии, составляющая ЗП в общем тарифе мизерная а вот доля у ископаемых + амортизация оборудования составляют существенную часть и это импорт с привязкой к курсу.
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dotster
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:52
jyldyrym1 написав:
Средняя зп в Польше 5700 злотых, думаю что 20евро за 100квт заплатить не проблема
Ну да, а у нас заплатить 99 грн за 100 кВт ну прямо олигархом надо быть, не меньше))
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SMOKE
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