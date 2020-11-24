Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в...
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ssnet написав:А у нас излишки исключительно потому что мутятся
У нас нет излишков по электроэнергии от АЭС.. у нас искусственно насильно продают потребителям "зеленую энергию" по 5,5+ грн/квт СЭС, от рыжего олигарха по ТЭС2,7+ грн/квт.. то что остается покрывают энергией от АЭС по 0,7 грн /квт.. а остатки от АЭС энергии это типа - излишки. У нас есть Слуги Олигархов которые продают нам дорогую энергию ТЭС СЭС ВИЭ... а дешевую АЭС и ГЭС отдают на фабрики/заводы "бедным" олигархам.
на наші гроші це в середньому 7,23 грн за кіловат проти наших 1,4 грн. Але: частота відімкнень у нас вища в рази, ринку е/е поки немає (такого який вже є з газом) ну і таки рівень зарплат в нас не той. Там це виходить відносно недорого якщо порівнювати.
Dear_Sir написав:А оборудование в Украине тоже можно купить в разы дешевле чем в ЕС?
А сколько новых АЭС или ТЭС или крупных ГЭС построили в Украине? Не пост-СССР а в Украине?
nighthawk5 написав:на наші гроші це в середньому 7,23 грн за кіловат проти наших 1,4 грн
Начните с того сколько получает уборщица на АЭС Франции и у нас.. Это расходная статья.. А потом представье что во Франции стали платить "среднюю зарплату" в 10 000 грн.. и насколько эта экономия только на зарплате позволить снизить стоимость энергии французам с
nighthawk5 написав:7,23 грн
до
nighthawk5 написав:наших 1,4 грн
а потом проделайте то же но со стоимостью налогов и аренды земли... и так во всем.. и получите наши 1,68 кстати а не 1,4 грн...
да при чем тут зарплаты до стоимости электроэнергии, составляющая ЗП в общем тарифе мизерная а вот доля у ископаемых + амортизация оборудования составляют существенную часть и это импорт с привязкой к курсу.
15 это что за кофе , где ? Цена на wog https://store.wog.ua/ua 30 грн, в маке также. Да, есть дешевле непонятно где, но и в Берлине за 1 евро в общепитах кофе можно найти. И да среднее - в ресторанах цена может уходить в небеса. Какой смысл сравнивать зарплаты и цены в ЕС и у нас, электроэнергия вырабатывается что кручением педалей что-ли ? Оборудование у них выходить дешевле, а обсуживающего персонала не много. Только они закладывают еще в цену зеленые веяния (не путать с Зе) и плановый ремонт, а у нас совковое работает пока не навернется. А средние зп у нас будут соизмеримые когда мы своими кривыми рученками научимся делать сопоставимые (в реальности лучше, т.к должен быть стимул покупать именно наше) соотношению цена-качество товар.
Да в любой кофейне на улице - 10-15 грн эспрессо натуральный. Вог и Окко- конские наценки на все. Нашли с чем сравнивать)) У них можно и шоколад Аленка по цене Таблерона в ближайшем супермаркете через 500м приобрести) Кофе у Окко- пью только в дальней дороге за балы. А так придерживаюсь принципа поддерживать деньгами тех, кто предлагает лучшую цену при том же качестве. Такой подход от стаканчика кофе до крупной бытовой техники считаю правильным и всем советую. Условно, если на пятачке есть кофе по 15- лавацца зерновой из хорошей кофеварки, то кофе в Вог неинтересен. По сравнению зп полностью согласен. Бессмысленно. У нас очень дешевое электричество- это факт. Но люди небогаты и эта статья расходов все равно вызывает у них раздражение.
dotster написав:да при чем тут зарплаты до стоимости электроэнергии, составляющая ЗП в общем тарифе мизерная а вот доля у ископаемых + амортизация оборудования составляют существенную часть и это импорт с привязкой к курсу.
Хоть убей, но они не понимают, что добыча угля в Украине была всегда очень дорогая.(дотационная)
Что зелёная на старте в 15 евроцентов и результатом повышений по любому буде 30 евроцентов за киловатт потребителю.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.