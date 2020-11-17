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У Президента розповіли, де
візьмуть гроші на анонсовані...

У Президента розповіли, де візьмуть гроші на анонсовані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:26

У Президента розповіли, де візьмуть гроші на анонсовані...

Пропонуємо до обговорення:
Пакет допомоги бізнесу, анонсований президентом Володимиром Зеленським, буде профінансований з Фонду боротьби з COVID-19.

Дивися повний текст У Президента розповіли, де візьмуть гроші на анонсовані виплати бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:26

Где деньги берете? "В тумбочке", как говорил Янукович.
Хотя если ЗЕ возьмет из ковид-фонда, то правильней будет сказать "В аптечке".
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:32

А случайно не в Европейском Банке Реконструкции и Развития одолжили 300 млн. для этих целей?
RomanTik
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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