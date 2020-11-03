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Київські податківці анулювали
майже 60 ліцензій за...

Київські податківці анулювали майже 60 ліцензій за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:58

Київські податківці анулювали майже 60 ліцензій за...

Пропонуємо до обговорення:
За десять місяців 2020 го столична податкова служба анулювала роздрібним торговцям 58 ліцензій за продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, повідомила заступник голови головного управління Державної податкової служби (ДПС) в Києві Ельвіра Прудникова. З них 37 - на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 21 ліцензію - тютюновими виробами.

Дивися повний текст Київські податківці анулювали майже 60 ліцензій за продаж сигарет та алкоголю дітям.
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