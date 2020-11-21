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ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Українцям заборонили особисто відключати їх квартири від централізованого опалення і переходити на індивідуальне. Відключити можуть тільки відразу цілий будинок.
Дивися повний текст ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири від центрального опалення - ЗМІ
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