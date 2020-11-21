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ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Українцям заборонили особисто відключати їх квартири від централізованого опалення і переходити на індивідуальне. Відключити можуть тільки відразу цілий будинок.
Дивися повний текст ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири від центрального опалення - ЗМІ
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:55
Вот она победившая демократия в действии!
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straponesa
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:14
Всё правильно! Хочешь индивидуальное отопление - строй индивидуальный дом! А это дом коммунальный. А то умники отключаются и не отапливают свою квартиру вообще. Греются от соседей через стены...
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Alexnik
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:19
Alexnik написав:
Всё правильно! Хочешь индивидуальное отопление - строй индивидуальный дом! А это дом коммунальный. А то умники отключаются и не отапливают свою квартиру вообще. Греются от соседей через стены...
А как быть с домами с регуляторами и счетчиками тепла? Там же тоже люди могут отключить тепло и греться от соседей, почему никто не жалуется и не запрещает горизонтальную разводку?
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Giroi
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