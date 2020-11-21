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ВС заборонив українцям
одноосібно відключати квартири...

ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:05

ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям заборонили особисто відключати їх квартири від централізованого опалення і переходити на індивідуальне. Відключити можуть тільки відразу цілий будинок.

Дивися повний текст ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири від центрального опалення - ЗМІ.
R2
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Тогда это не центральное отопление , а налог на батареи. :)
andrein
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Вот она победившая демократия в действии!
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:14

Всё правильно! Хочешь индивидуальное отопление - строй индивидуальный дом! А это дом коммунальный. А то умники отключаются и не отапливают свою квартиру вообще. Греются от соседей через стены...
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:19

  Alexnik написав:Всё правильно! Хочешь индивидуальное отопление - строй индивидуальный дом! А это дом коммунальный. А то умники отключаются и не отапливают свою квартиру вообще. Греются от соседей через стены...


А как быть с домами с регуляторами и счетчиками тепла? Там же тоже люди могут отключить тепло и греться от соседей, почему никто не жалуется и не запрещает горизонтальную разводку?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:38

Re: ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...

Это новые дома с горизонтальной разводкой и теплоизоляцией между квартирами. В советских домах-панельках теплоизоляции между квартирами нет. Я это понял, когда пытался греть квартиру кондиционером при еще не подключенном центральным отоплением. Все уходит соседям... А когда затопили весь дом, даже при чуть теплых батареях стало сразу тепло! А во всем виноваты власти, которые завышают цены на центральное отопление. На самом деле оно ничего не стоит, т.к является отходом производства электроэнергии на ТЭЦ. Сколько стоит отопление в вашем автомобиле?
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:21

  Alexnik написав:Это новые дома с горизонтальной разводкой и теплоизоляцией между квартирами. В советских домах-панельках теплоизоляции между квартирами нет. Я это понял, когда пытался греть квартиру кондиционером при еще не подключенном центральным отоплением. Все уходит соседям... А когда затопили весь дом, даже при чуть теплых батареях стало сразу тепло! А во всем виноваты власти, которые завышают цены на центральное отопление. На самом деле оно ничего не стоит, т.к является отходом производства электроэнергии на ТЭЦ. Сколько стоит отопление в вашем автомобиле?


Сравнение кстати удачное :wink:
Тѐплоэлѐктроцентра́ль (ТЭЦ) — разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и отопления).

Двигатель в авто греется от работы, тепло мотора отводится через теплообменник печки в салон (зимой) или на улицу (летом). Замечу, что если летом в автомобиле тепло пропадает зря, то от "отходов" ТЕЦ в виде охлажденного пара летом греют гарячую воду и подают нам в дома.
Вот только кто из судей КС считал ее себестоимость, если магистрали со времен Брежнева и дырявые, и потому вода для отопления в них не +70-90, а 60? Хоть одному новоявленному "бизнесмену" за это "яйца в дверях прищемили" и наказали монетой? Соответственно в краны квартиры доходит +40-45, а в батареи хорошо если 35-40.
Но, отключится нельзя, потому что "хочется мне кушать". Как говорится, КСУ:
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Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:37

Справедливо
panzershreck1921
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