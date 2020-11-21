ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Alexnik написав:Всё правильно! Хочешь индивидуальное отопление - строй индивидуальный дом! А это дом коммунальный. А то умники отключаются и не отапливают свою квартиру вообще. Греются от соседей через стены...
А как быть с домами с регуляторами и счетчиками тепла? Там же тоже люди могут отключить тепло и греться от соседей, почему никто не жалуется и не запрещает горизонтальную разводку?
Это новые дома с горизонтальной разводкой и теплоизоляцией между квартирами. В советских домах-панельках теплоизоляции между квартирами нет. Я это понял, когда пытался греть квартиру кондиционером при еще не подключенном центральным отоплением. Все уходит соседям... А когда затопили весь дом, даже при чуть теплых батареях стало сразу тепло! А во всем виноваты власти, которые завышают цены на центральное отопление. На самом деле оно ничего не стоит, т.к является отходом производства электроэнергии на ТЭЦ. Сколько стоит отопление в вашем автомобиле?
Alexnik написав:Это новые дома с горизонтальной разводкой и теплоизоляцией между квартирами. В советских домах-панельках теплоизоляции между квартирами нет. Я это понял, когда пытался греть квартиру кондиционером при еще не подключенном центральным отоплением. Все уходит соседям... А когда затопили весь дом, даже при чуть теплых батареях стало сразу тепло! А во всем виноваты власти, которые завышают цены на центральное отопление. На самом деле оно ничего не стоит, т.к является отходом производства электроэнергии на ТЭЦ. Сколько стоит отопление в вашем автомобиле?
Сравнение кстати удачное Тѐплоэлѐктроцентра́ль (ТЭЦ) — разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и отопления).
Двигатель в авто греется от работы, тепло мотора отводится через теплообменник печки в салон (зимой) или на улицу (летом). Замечу, что если летом в автомобиле тепло пропадает зря, то от "отходов" ТЕЦ в виде охлажденного пара летом греют гарячую воду и подают нам в дома. Вот только кто из судей КС считал ее себестоимость, если магистрали со времен Брежнева и дырявые, и потому вода для отопления в них не +70-90, а 60? Хоть одному новоявленному "бизнесмену" за это "яйца в дверях прищемили" и наказали монетой? Соответственно в краны квартиры доходит +40-45, а в батареи хорошо если 35-40. Но, отключится нельзя, потому что "хочется мне кушать". Как говорится, КСУ:
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Это новые дома с горизонтальной разводкой и теплоизоляцией между квартирами - не аргумент. Отличие только в разводке, что делает возможным установку счётчика. Только и всего. Никакой мифической доп изоляции. Так что здесь должны быть оплата по своему счётчику + оплата общедомовых расходов (места общего пользования ...). Очевидно, есть какие-то формулы для второй составляющей.
Ну, попробуйте нагрецца сами! больше 12 град зимой у Вас не будет! Мой город(ок) отключился вапще, не то, что дом какой-нить, -и отлично!Вначале долго шли ( благодаря взяткам в исполком) индивидуальные отключения. Потом власть сменилась, оказалось, что 70% уже в индивидуалке, центротопление в ж***, лимита газа не дают без проплаты, а проплаты нет, потомушта абонентов совсем мало, и это те,кот не платили никогда. Мер и горсовет приняли решение о 100% децентрализации. Странный ( или сранный ) ВС...Он что-нить слышал об антимонопольном законодательстве??? Поставщиков газа, значит, менять можно, а поставщиков тепла - нет?! Рынок газа есть, а рынка тепла нет?В моем децентрализованном городке ни один дом не имеет 100% выхода в индивидуалку, так шо теперь? Все в теплокоммунэнерго? - Шо, опять???