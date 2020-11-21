ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...

Додано: Сер 25 лис, 2020 18:21

Alexnik написав: Это новые дома с горизонтальной разводкой и теплоизоляцией между квартирами. В советских домах-панельках теплоизоляции между квартирами нет. Я это понял, когда пытался греть квартиру кондиционером при еще не подключенном центральным отоплением. Все уходит соседям... А когда затопили весь дом, даже при чуть теплых батареях стало сразу тепло! А во всем виноваты власти, которые завышают цены на центральное отопление. На самом деле оно ничего не стоит, т.к является отходом производства электроэнергии на ТЭЦ. Сколько стоит отопление в вашем автомобиле? Это новые дома с горизонтальной разводкой и теплоизоляцией между квартирами. В советских домах-панельках теплоизоляции между квартирами нет. Я это понял, когда пытался греть квартиру кондиционером при еще не подключенном центральным отоплением. Все уходит соседям... А когда затопили весь дом, даже при чуть теплых батареях стало сразу тепло! А во всем виноваты власти, которые завышают цены на центральное отопление. На самом деле оно ничего не стоит, т.к является отходом производства электроэнергии на ТЭЦ. Сколько стоит отопление в вашем автомобиле?

в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения

Сравнение кстати удачноеТѐплоэлѐктроцентра́ль (ТЭЦ) — разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения,и отопления).Двигатель в авто греется от работы, тепло мотора отводится через теплообменник печки в салон (зимой) или на улицу (летом). Замечу, что если летом в автомобиле тепло пропадает зря, то от "отходов" ТЕЦ в виде охлажденного пара летом греют гарячую воду и подают нам в дома.Вот только кто из судей КС считал ее себестоимость, если магистрали со времен Брежнева и дырявые, и потому вода для отопления в них не +70-90, а 60? Хоть одному новоявленному "бизнесмену" за это "яйца в дверях прищемили" и наказали монетой? Соответственно в краны квартиры доходит +40-45, а в батареи хорошо если 35-40.Но, отключится нельзя, потому что "хочется мне кушать". Как говорится, КСУ: