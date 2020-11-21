При нынешних тарифах любой дом может легко отключиться при 51 ... 60% желающих на общем собрании дома ( протокол и т.п.) и Фсе!Тільки більшістю голосів мешканці будинку можуть вирішити облаштувати систему індивідуального або автономного опалення.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 20:30
Кста..., я не прав! Решение не такое уж плохое
При нынешних тарифах любой дом может легко отключиться при 51 ... 60% желающих на общем собрании дома ( протокол и т.п.) и Фсе!
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:33
Re: ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...
Ну да назад в рабство. Вы вообще обнаглели..олигархат и их слуги судейские от голода пухнут.. что себе позволяеете. Не будете платить 500% накрутки по теплу путин-нападет и МВФ-недаст-деННюх...Идя в ЕС мы успешно вернее керманычи нам успешно строят феодально=рабовладельческий строй. Пара паршивіх льготников-говнопенсов на дом из пары сотен квартир и вуаля.. все по закону ЦО отключать нельзя. Закона про демонополизацию рынка тепловой энергии не то что нет.. про него и думать никто не хочет.Да и какой приватник захочет продавать тепло через теплосеть где до 70% идет на обогрев улицы? Это монополист может позволить особенно если на районе у него приписано пару тысяч рабов которые сколько он скажет столько и должны платить.
PS Кстати вы хоть одну полит партию от чьих то там голосов и слуг чего то там до евро-вато интеграторов и путиноборцев и пр..видели в программе вопрос по ЦО? По поднятию вопроса его децентрализации и свободного подключения/отключения от услуги?
Додано: Чет 26 лис, 2020 00:18
Да, так оно в счетах в новых ЖК с автономной котельной на дом и есть. Отдельная статья за отопления мест общего пользования и отдельная за тепло по счётчику в конкретной квартире. Действительно, можно прикрутить свои батареи и слегка греться от соседей, но по сумме двух статей, если держать в квартире температуру хотя бы 18 градусов, экономия будет не так, чтобы в разы. ХЗ какие там формулы расчёта первой статьи. Разумной выглядит: из зашедшего в дом тепла вычесть квартирное и остаток раскидать по квартировладельцам в пропорции с площадью их квартир. Но вообще это на усмотрение управляющей компании и она обычно не горит желанием разглашать подробности своих финансовых расчётов.
Кстати, в этих комплексах есть коварство в плане горячей воды. В старых домах платишь только по счётчику и никто не запрещает всё греть собственным бойлером и ничего не отстёгивать теплосетям. А вот в новых человековейниках обычно ещё есть принудительная оплата за рециркуляцию. Типа, за то, что воду греют постоянно, дабы на этаже она была сразу горячей. Эта сумма от потребления воды не зависит. В итоге греть себе воду бойлером может оказаться всё равно чутка выгоднее, но уже не настолько, как в старых домах и платить за рециркуляцию обидно.
Додано: Чет 26 лис, 2020 09:52
Так все в руках жильцов: собирается общее собрание. И если таких "обиженных" большинство -- подача горячей воды отключается. Если меньшенство -- ну, вы поняли...
Додано: Чет 26 лис, 2020 14:04
Вас никто не заставляет пользоваться ихними услугами.
Вас заставляют им платить.
Ибо у большинства из них есть собственники, что хотят хорошо кушать и близки к родству....
Большинство подсело на электроотопление - а здесь лови враг новое пакращанние.
Это "Роттердам +" было плохо, а теперь заживём!(Кто на Мальдивах, кто во Франции, кто в Лондоне, а кто уже на своих островах в тёплых странах)
- И чего Вам за Украину беспокоиться?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 26 лис, 2020 14:29
_hunter, правильно. "Одноособно" (вспоминаем топик) и тут никак. А собранием жильцов и хрущёвку можно от ЦО отключить. Но я больше про то, что в итоге за тепло и горячую воду в новом громадном доме с его автономной котельной платишь примерно столько же, чем в хрущёвке на центральном. Оно может так экономически и обосновано, но тогда остаётся загадкой, как тут некоторые комментаторы в мелком частном доме двойной-тройной площади от квартиры и такой же температуры, как в квартире, получают двукратную экономию по сравнению со счетами из той же квартиры.
Додано: Чет 26 лис, 2020 15:41
Можно просто циркуляцию отключить.
Такое очень редко бывает -- если застрощик на теплоизоляцию пожлобился и стояк где-то около наружных стен проходит. Обычно дешевле получается.
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