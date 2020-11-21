ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...

Додано: Чет 26 лис, 2020 00:18

ewsdewsd2 написав: Так что здесь должны быть оплата по своему счётчику + оплата общедомовых расходов (места общего пользования ...). Очевидно, есть какие-то формулы для второй составляющей. Так что здесь должны быть оплата по своему счётчику + оплата общедомовых расходов (места общего пользования ...). Очевидно, есть какие-то формулы для второй составляющей.

Да, так оно в счетах в новых ЖК с автономной котельной на дом и есть. Отдельная статья за отопления мест общего пользования и отдельная за тепло по счётчику в конкретной квартире. Действительно, можно прикрутить свои батареи и слегка греться от соседей, но по сумме двух статей, если держать в квартире температуру хотя бы 18 градусов, экономия будет не так, чтобы в разы. ХЗ какие там формулы расчёта первой статьи. Разумной выглядит: из зашедшего в дом тепла вычесть квартирное и остаток раскидать по квартировладельцам в пропорции с площадью их квартир. Но вообще это на усмотрение управляющей компании и она обычно не горит желанием разглашать подробности своих финансовых расчётов.Кстати, в этих комплексах есть коварство в плане горячей воды. В старых домах платишь только по счётчику и никто не запрещает всё греть собственным бойлером и ничего не отстёгивать теплосетям. А вот в новых человековейниках обычно ещё есть принудительная оплата за рециркуляцию. Типа, за то, что воду греют постоянно, дабы на этаже она была сразу горячей. Эта сумма от потребления воды не зависит. В итоге греть себе воду бойлером может оказаться всё равно чутка выгоднее, но уже не настолько, как в старых домах и платить за рециркуляцию обидно.