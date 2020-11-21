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ВС заборонив українцям
одноосібно відключати квартири...

ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:30

Кста..., я не прав! Решение не такое уж плохое
Тільки більшістю голосів мешканці будинку можуть вирішити облаштувати систему індивідуального або автономного опалення.
При нынешних тарифах любой дом может легко отключиться при 51 ... 60% желающих на общем собрании дома ( протокол и т.п.) и Фсе!
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:33

Re: ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...

  protefiks1959 написав:Все в теплокоммунэнерго? - Шо, опять???
Ну да назад в рабство. Вы вообще обнаглели..олигархат и их слуги судейские от голода пухнут.. что себе позволяеете. Не будете платить 500% накрутки по теплу путин-нападет и МВФ-недаст-деННюх...Идя в ЕС мы успешно вернее керманычи нам успешно строят феодально=рабовладельческий строй. Пара паршивіх льготников-говнопенсов на дом из пары сотен квартир и вуаля.. все по закону ЦО отключать нельзя. Закона про демонополизацию рынка тепловой энергии не то что нет.. про него и думать никто не хочет.Да и какой приватник захочет продавать тепло через теплосеть где до 70% идет на обогрев улицы? Это монополист может позволить особенно если на районе у него приписано пару тысяч рабов которые сколько он скажет столько и должны платить.
PS Кстати вы хоть одну полит партию от чьих то там голосов и слуг чего то там до евро-вато интеграторов и путиноборцев и пр..видели в программе вопрос по ЦО? По поднятию вопроса его децентрализации и свободного подключения/отключения от услуги?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 00:18

  ewsdewsd2 написав:Так что здесь должны быть оплата по своему счётчику + оплата общедомовых расходов (места общего пользования ...). Очевидно, есть какие-то формулы для второй составляющей.

Да, так оно в счетах в новых ЖК с автономной котельной на дом и есть. Отдельная статья за отопления мест общего пользования и отдельная за тепло по счётчику в конкретной квартире. Действительно, можно прикрутить свои батареи и слегка греться от соседей, но по сумме двух статей, если держать в квартире температуру хотя бы 18 градусов, экономия будет не так, чтобы в разы. ХЗ какие там формулы расчёта первой статьи. Разумной выглядит: из зашедшего в дом тепла вычесть квартирное и остаток раскидать по квартировладельцам в пропорции с площадью их квартир. Но вообще это на усмотрение управляющей компании и она обычно не горит желанием разглашать подробности своих финансовых расчётов.

Кстати, в этих комплексах есть коварство в плане горячей воды. В старых домах платишь только по счётчику и никто не запрещает всё греть собственным бойлером и ничего не отстёгивать теплосетям. А вот в новых человековейниках обычно ещё есть принудительная оплата за рециркуляцию. Типа, за то, что воду греют постоянно, дабы на этаже она была сразу горячей. Эта сумма от потребления воды не зависит. В итоге греть себе воду бойлером может оказаться всё равно чутка выгоднее, но уже не настолько, как в старых домах и платить за рециркуляцию обидно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:52

  moveton написав:...
Кстати, в этих комплексах есть коварство в плане горячей воды. В старых домах платишь только по счётчику и никто не запрещает всё греть собственным бойлером и ничего не отстёгивать теплосетям. А вот в новых человековейниках обычно ещё есть принудительная оплата за рециркуляцию. Типа, за то, что воду греют постоянно, дабы на этаже она была сразу горячей. Эта сумма от потребления воды не зависит. В итоге греть себе воду бойлером может оказаться всё равно чутка выгоднее, но уже не настолько, как в старых домах и платить за рециркуляцию обидно.

Так все в руках жильцов: собирается общее собрание. И если таких "обиженных" большинство -- подача горячей воды отключается. Если меньшенство -- ну, вы поняли...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:29

_hunter, правильно. "Одноособно" (вспоминаем топик) и тут никак. А собранием жильцов и хрущёвку можно от ЦО отключить. Но я больше про то, что в итоге за тепло и горячую воду в новом громадном доме с его автономной котельной платишь примерно столько же, чем в хрущёвке на центральном. Оно может так экономически и обосновано, но тогда остаётся загадкой, как тут некоторые комментаторы в мелком частном доме двойной-тройной площади от квартиры и такой же температуры, как в квартире, получают двукратную экономию по сравнению со счетами из той же квартиры.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:41

  moveton написав:_hunter, правильно. "Одноособно" (вспоминаем топик) и тут никак. А собранием жильцов и хрущёвку можно от ЦО отключить. Но я больше про то, что в итоге за тепло и горячую воду в новом громадном доме с его автономной котельной платишь примерно столько же, чем в хрущёвке на центральном. Оно может так экономически и обосновано, но тогда остаётся загадкой, как тут некоторые комментаторы в мелком частном доме двойной-тройной площади от квартиры и такой же температуры, как в квартире, получают двукратную экономию по сравнению со счетами из той же квартиры.

Можно просто циркуляцию отключить.
Такое очень редко бывает -- если застрощик на теплоизоляцию пожлобился и стояк где-то около наружных стен проходит. Обычно дешевле получается.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:16

Нужно обязательно разрешить отключаться от отопления. Богатые все-равно будут отапливать свои квартиры, а бедные будут экономить и греться от них через стены. Вот и будет социальная справедливость. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:00

Re: ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...

  andrein написав:Богатые все-равно будут отапливать свои квартиры,
льготники а не богатые...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:02

  Джон написав:
  andrein написав:Богатые все-равно будут отапливать свои квартиры,
льготники а не богатые...

При таких темпах покращень, скоро льготники будут считаться богатыми. :)
andrein
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