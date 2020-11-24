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Степанов назвав кількість
медиків, які звільнилися за...

Степанов назвав кількість медиків, які звільнилися за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:15

Степанов назвав кількість медиків, які звільнилися за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "5 каналу".

Дивися повний текст Степанов назвав кількість медиків, які звільнилися за час пандемії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:15

Дані ні про що. Треба вказувати у % від загальної кількості медпрацівників у державі або навести загальну кількість, тоді буде зрозуміло наскільки це велика кількість.
MrDime
 
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