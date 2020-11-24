Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "5 каналу".
Дивися повний текст Степанов назвав кількість медиків, які звільнилися за час пандемії.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:15
Степанов назвав кількість медиків, які звільнилися за...
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Дивися повний текст Степанов назвав кількість медиків, які звільнилися за час пандемії.
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:15
Дані ні про що. Треба вказувати у % від загальної кількості медпрацівників у державі або навести загальну кількість, тоді буде зрозуміло наскільки це велика кількість.
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