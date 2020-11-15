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За порушення в сфері послуг ЖКГ хочуть посилити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Одним з актуальних питань, яке нині потребує вирішення, є державний нагляд у галузі ЖКГ.
Дивися повний текст За порушення в сфері послуг ЖКГ хочуть посилити покарання: два нові законопроєкти
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