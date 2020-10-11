Про це йдеться у відповіді Апарату Ради на інформаційний запит Українських Новин.
Дивися повний текст Жоден з 187 автомобілів Ради ніколи не потрапляв на камери відеофіксації.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:55
Жоден з 187 автомобілів Ради ніколи не потрапляв на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Жоден з 187 автомобілів Ради ніколи не потрапляв на камери відеофіксації.
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:09
Re: Жоден з 187 автомобілів Ради ніколи не потрапляв на...
у меня тоже на всех авто рамки с номерами прикрытия
мои любимые АХ2746СТ и ВС8567ЕХ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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