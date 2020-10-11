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Жоден з 187 автомобілів Ради
ніколи не потрапляв на...

Жоден з 187 автомобілів Ради ніколи не потрапляв на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:55

Жоден з 187 автомобілів Ради ніколи не потрапляв на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді Апарату Ради на інформаційний запит Українських Новин.

Дивися повний текст Жоден з 187 автомобілів Ради ніколи не потрапляв на камери відеофіксації.
R2
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Створили список недоторканих автомобілів.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:09

Re: Жоден з 187 автомобілів Ради ніколи не потрапляв на...

у меня тоже на всех авто рамки с номерами прикрытия
мои любимые АХ2746СТ и ВС8567ЕХ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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