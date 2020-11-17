RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль допустив посилення
карантину на новорічні свята

Шмигаль допустив посилення карантину на новорічні свята
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:18

Шмигаль допустив посилення карантину на новорічні свята

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Дивися повний текст Шмигаль допустив посилення карантину на новорічні свята.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91382
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, Rainbow і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль про накопичувальну пенсійну систему: Приблизний...
R2 » Нед 22 лис, 2020 18:22
5 539
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 18:28
Ragnar
Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з... 1, 2
R2 » Вів 17 лис, 2020 14:06
18 1802
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 12:57
ewsdewsd2
Шмигаль обіцяє компромісний законопроєкт, який врахує...
R2 » Чет 19 лис, 2020 11:05
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 12:59
escape2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.