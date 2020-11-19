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Степанов назвав вартість
лікування одного хворого на...

Степанов назвав вартість лікування одного хворого на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:30

Степанов назвав вартість лікування одного хворого на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив у програмі "Зе Інтерв'юер" на YouTube.

Дивися повний текст Степанов назвав вартість лікування одного хворого на COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:31

Брехло, выписывают с пневмонией, положительным тестом и проблемами с сердцем.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:10

Кого интересуют цифры на бумаге?Подними задницу и проедь по больницам и узнаешь сколько на самом деле обходится лечение одного больного.Все лекарства покупает больной за свои деньги,а выделенные раворовываются преступниками в белых халатах,которым вы повышаете оклады.За ЧТО?Гнать такого министра в три шеи.
sena_2008atp
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