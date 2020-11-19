Про це він повідомив у програмі "Зе Інтерв'юер" на YouTube.
Дивися повний текст Степанов назвав вартість лікування одного хворого на COVID-19.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:30
Степанов назвав вартість лікування одного хворого на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Степанов назвав вартість лікування одного хворого на COVID-19.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:31
Брехло, выписывают с пневмонией, положительным тестом и проблемами с сердцем.
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:10
Кого интересуют цифры на бумаге?Подними задницу и проедь по больницам и узнаешь сколько на самом деле обходится лечение одного больного.Все лекарства покупает больной за свои деньги,а выделенные раворовываются преступниками в белых халатах,которым вы повышаете оклады.За ЧТО?Гнать такого министра в три шеи.
Додано: Чет 26 лис, 2020 08:16
врёт только в одном, а именно в точке (кармане) получателя выделенных денег : бенефициаром являются пару рыл у кассы, и это НЕ больница.
Луганская область: тет на ковид назначают исключительно критическим больным в реанимации, у которых и без теста ясно что ковид.
Никому другому - с явными симптомами но не лежачего - не назначают ( нет тестов и денег).Ехать самому за платным тестом нужно в район, по месту платных клиник - нет. Лечение напрочь отсутсвует. И так везде.
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