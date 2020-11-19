Степанов назвав вартість лікування одного хворого на...

Додано: Чет 26 лис, 2020 13:47

Расскажу свою историю.16.11. вечер. Начало знобить. Температура 37,5. с утра 17.11 уже 39. Таблетка парацетомола и уже 37,5. Звоню семейному врачу, рассказыаю. Говорит если себя нормально чувствуешь, нет отддышки - сиди дома. На прием записал на 21.11. До этого дня температура еще один день была до 39 и все остальное время - 37-37,5.21.11 на приеме проверили сутурацию, пощупал меня эндоскопом, направил на флюрограмму. Флюрограмма работает с Пн по Пт. Т.е. еще протяжка до 23.11.23.11 - делаю флюрограмму. Веером звонят - говорят пойти сделать расширенный ренген.24.11 - делаю расширенный ренген. Внимание! На след. день я должен прийти его забрать и отнести врачуПосле ренгена плюнул - поехал сдал тест на ковид в Синево.25.11 - забирую ренген. Диагноз - восполение правого легкого, очаг 1,5см. Несу ренген семейному, говорю - так может на ковид сдать? Он - да неззачем, ты и так неделю болеешь. Попей вот это и это(антибиотики). Сегодня(26.11) пришел ответ из Синево - тест положительный. В целом самочувствие нормальное, температура 37-37,5. Врачну не звонил. Запись к нему на 2.12.Вот как то так работает все в реале.Пока посещал поликлинику, встретил знакомого, как раз выписывался. Забрали его, жену и тещу по скорой. 3 недели лежал, жена и теща лежат до сих пор. В палтах по 5 коек. Собираются доставлять койки, т.к. реально мест тупо нет.Это Кропивницкий, облцентр. Что там в районах - я даже не представляю.