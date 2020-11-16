|
|
Hyundai представила подовжену версію кросовера Tucson (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:03
Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник з Південної Кореї презентував новий кросовер Tucson L для китайського ринку. Прем’єра авто відбулася на виставці в Гуанчжоу.
Дивися повний текст Hyundai представила подовжену версію кросовера Tucson (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91385
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:03
Кошмар. Китайский клон Тоеты ЦРВ
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2076
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему