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Hyundai представила подовжену
версію кросовера Tucson (фото)

Hyundai представила подовжену версію кросовера Tucson (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:03

Hyundai представила подовжену версію кросовера Tucson (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник з Південної Кореї презентував новий кросовер Tucson L для китайського ринку. Прем’єра авто відбулася на виставці в Гуанчжоу.

Дивися повний текст Hyundai представила подовжену версію кросовера Tucson (фото).
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