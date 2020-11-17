Голова податкового парламентського комітету відреагував на ініціативу президента про списання податкових боргів у розмірі до 3 тисяч грн.
Дивися повний текст Гетманцев відреагував на ініціативу президента про списання податкових боргів.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:14
Гетманцев відреагував на ініціативу президента про...
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Дивися повний текст Гетманцев відреагував на ініціативу президента про списання податкових боргів.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:14
Ще раз переконуюсь що чесно жити в такому гондурасі як Україна недоцільно. Дотримуватись законів - тільки на шкоду собі. Платити податки- треба бути лохом.
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