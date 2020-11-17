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Гетманцев відреагував на
ініціативу президента про...

Гетманцев відреагував на ініціативу президента про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:14

Гетманцев відреагував на ініціативу президента про...

Пропонуємо до обговорення:
Голова податкового парламентського комітету відреагував на ініціативу президента про списання податкових боргів у розмірі до 3 тисяч грн.

Дивися повний текст Гетманцев відреагував на ініціативу президента про списання податкових боргів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:14

Ще раз переконуюсь що чесно жити в такому гондурасі як Україна недоцільно. Дотримуватись законів - тільки на шкоду собі. Платити податки- треба бути лохом.
Українець
 
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