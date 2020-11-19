Міністерству внутрішніх справ передано ще 90 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими функціями.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:27
МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими функціями.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:28
Маловато автомобилей скрытого патрулирования. Их должны быть десятки, если не сотни. Окупятся многократно.
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